اتّهمت طاجيكستان، اليوم الأربعاء، مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي عبروا الحدود من أفغانستان بالاشتباك مع قوات الأمن في عملية أسفرت عن مقتل 17 شخصًا.

وجاء في بيان صدر عن حرس الحدود أن "جميعهم المهاجمين أعضاء في ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي".