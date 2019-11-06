استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بمكتبه اليوم، وفدًا من أئمة دول (كينيا – تشاد – كوت ديفوار – نيجيريا) على هامش حضورهم الدورة التدريبية التي تعقدها لهم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

واستعرض الأمين العام مهام مجمع البحوث الإسلامية في نشر الثقافة والمعرفة في العالم، سواء من خلال وعاظ الأزهر الشريف ومبعوثيه إلى دول العالم أو من خلال الإصدارات العلمية لسلسلة مجمع البحوث الإسلامية في مختلف فروع الثقافة والمعرفة الإسلامية.

وأضاف عياد أنّنا أمام فترة مهمة تحتاج من الداعية أن يمتلك رؤية كاملة للواقع المحيط به، وأن يكون على دراية تامة بما يدور في مجتمعه حتى يستطيع أن يؤدي رسالته المكلف بها على أكمل وجه.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن بالغ شكرهم للأزهر والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لما قدمه ويقدمه في خدمة الإسلام بل وخدمة إقرار السلام بين المجتمعات، مؤكدين أنّ الأزهر يمثل بالنسبة لنا قبلة العلم الأولى التي يستقي منها المسلمون المنهج الوسطي في فهم العلوم الشرعية فهمًا صحيحًا يراعي واقع الناس ويحقق مراد الله سبحانه وتعالى.