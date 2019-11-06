جمارك قسطل تُحبط محاولة تهريب 22 ألف أصبح روج و 156 علبة كريم أساس

تمكن رجال الجمارك بمنفذ قسطل البري، اليوم، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الجمارك "بناءً على الإخبارية المشتركة المقدمة من أحمد يوسف، مسؤول الأمن الجمركي بالمنفذ ورئيس مباحث منفذ قسطل، مفادها اعتزام الراكب ع . أ . ح سوداني الجنسية القادم من السودان تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل، وبالعرض على بهاء الدين عطيه، رئيس الوردية قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 22.392 ألف أصبع روج أنواع وأحجام مختلفة و 156علبة كريم أساس للوجه، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 472800 جنيه".

وقرر أحمد جعفر، مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.