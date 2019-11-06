تمكنت مباحث التموين في السويس، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدامي في حملة تموينية شنتها على كافة المحلات والمطاعم في أحياء المحافظة الخمسة.

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، أمر بشن حملات تموينية مكثفة على المطاعم والمحلات التجارية لتاكد من صحة وسلامة المأكولات والمواد الغذائية التي تباع إلى المواطنين.

وخلال الحملة، تمكنت من ضبط كميات كبيرة من دواجن منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات المشويات الشهيرة بمنطقة الملاحة، كما ضبط 25 كيلو كبدة من أحد المحلات المشهورة بحي الأربعين، وضبط كميات كبيرة من اللحوم في ثلاثة محلات تجارية غير صالحة للاستهلاك الآدامي.