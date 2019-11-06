أوقع كمين استهدف موكبا لنقل موظفين في شركة التعدين الكندية "سيمافو" في بوركينا فاسو 37 قتيلا و60 جريحا، بحسب ما أعلن في بيان حاكم المنطقة الشرقية الكولونيل سايدو سانو.

وكانت الشرطة الكندية أعلنت بادئ الأمر سقوط "عدد من القتلى والجرحى"، وقال الحاكم إن الهجوم الذي وقع "صباحا" شنّه "مسلّحون" لم تعرف هويتهم.

ويشهد هذا البلد منذ خمس سنوات أعمال عنف تنسب إلى حركات إرهابية، بعضها على ارتباط بتنظيم القاعدة وبعضها الآخر بايع تنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفرت الاعتداءات الإرهابية المتزايدة والدامية منذ مطلع 2015 ولا سيما في شمال البلاد وشرقها، عن سقوط حوالى 649 قتيلا بحسب حصيلة لوكالة "فرانس برس"، وحوالي 500 ألف نازح وفق تعداد الأمم المتحدة.