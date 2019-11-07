نجوم الفن ينعون هيثم زكي برثاء مؤثر: عائلة يليق أن نحكي عنها

نعى عدد من نجوم الفن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي والذي توفي منذ ساعات في منزله بالشيخ زايد.

وكتب الفنان أحمد صلاح حسني نعي مؤثر عبر حسابه على "تويتر" للفنان الشاب قائلًا: "الكلام مش هيعطيه حقه لكن كل المقربين منه يعرفوا من هو هيثم أحمد ذكي لا أملك ولا نملك سوى الدعاء له بالمغفرة وإن ربنا يرحمه ويدخله الجنة تعب كثير في حياته فقد أبوه وأمه وهو صغير وعاش وحيدا في الدنيا والآن عاد لهم.. يا رب يبقي في مكان أحسن وأفضل له رغم حزني الشديد لفراقه".

أما أحمد السعدني فكتب عبر "تويتر": "يا حبيبي يا طيب ارتحت ورحت لحبايبك ادعوا لهيثم ذكي".

الفنان صلاح عبدالله كتب عبر حسابه على "تويتر": "أسألكم الفاتحة والدعاء لـ هيثم زكي وأمه وأبيه بأن يجمعهم القادر بعفوه ورحمته في نعيم جنته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المخرج عمرو عرفة لخص قصة حياة زكي في تدوينة قصيرة عبر حسابه على "تويتر": "والدته اتوفت وهوه عنده 6 سنين جده وجدته تكفلوا بتربيته ورحلوا واحد ورا التاني وهو عنده 14 سنة خاله هشام فؤاد تكفل بيه اتوفي وهوه عنده 16 سنة.. ابوه تكفل بيه واتوفى وهو عنده 21 سنة.. حبيبي يا هيثم يا رب تكونوا سوا مع بعض في جنة الخلد".

الفنان خالد النبوي كتب عبر حسابه على "تويتر": "الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا حبيبي يا طيب يا ابن الطيبين.. اقرأوا الفاتحة لهيثم أحمد زكي".

الفنانة كندة علوش كتبت عبر حسابها على "تويتر": "خبر مؤلم قاسي وصادم.. (إنا لله وإنا إليه راجعون) هيثم أحمد ذكي اللطيف الطيب الحساس في ذمة الله.. لروحه الرحمة ولأهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".

وكتب الفنان والمخرج عمر زهران عبر حسابه على "فيسبوك": "لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون ....لا حول ولا قوة إلا بالله.....خبر مفجع....يبدو أنهم عائلة يليق بهم أن تحكي حكايتهم..كما نحكي عن الأساطير وحكايات الأقدار التي يحار الفهم في فهما...قصيرة الحياة".

وكتب الإعلامي طارق علام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الفنان هيثم أحمد زكي ليترك الحياة بعد رحلة قصيرة مع المرض ليلحق بأبيه الفنان الكبير أحمد زكي لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يغفر له ويرحمه ويرحم والده ووالدته وخالص العزاء للجميع طارق علام".

وكتب الفنان محمد عادل إمام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون هيثم زكي في ذمة الله أسألكم الدعاء بالرحمة والثبات عند السؤال".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.