أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي على مشروع التسويق الإلكتروني والشمول المالي لرائدات الأعمال من السيدات "المرأة المنتجة" ضمن مبادرة "قدوة - تك"، لتمكين المرأة والتي تتم برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة بين مشروع التنمية المجتمعية الشاملة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للوزارة والتي ستبدأ فعالياتها بديوان عام المحافظة يوم 23 نوفمبر الجاري.

وأوضح المحافظ أن البرنامج التدريبي للسيدات يأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة أسيوط بهدف استخدام وتحسين استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمواطنين، في إطار خطة الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الانسان المصري، وتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استكمال جهود التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

وأكد محافظ أسيوط- في بيان صادر عن مكتب الأعلام اليوم- أن المذكرة تهدف إلى تنمية وبناء قدرات الشباب والسيدات في محافظة أسيوط، اعتمادًا على دور التكنولوجيا وإسهاماتها في إطار التنمية المجتمعية وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم استخدام وسائل وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق عدد من أهداف التنمية المجتمعية من خلال عدة محاور، تشمل تنمية وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بصعيد مصر بما يمكنها من الارتقاء بقدراتها باستخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مبادرة "قدوة- تك" من خلال التوعية بالشمول المالي والإنترنت الآمن لـ 1000 سيدة وفتاة من أصحاب الحرف ورائدات الأعمال على مدار عامين، لتطوير منتجاتهن ودعم مهاراتهن في مجال التسويق الإلكتروني.

وأشار المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، إلى أنه جرى فتح باب التسجيل في التدريب، لاختيار 25 سيدة في المرحلة الأولى من السيدات الرائدات في مجال إنتاج الصناعات والمنتجات المختلفة، على أن تتراوح أعمارهن ما بين 18 إلى 45 عاما، من خريجي المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، ويفضل من له أي مهارات في استخدام الحاسب الآلي من مختلف قرى ومراكز المحافظة، على أن يقوم المتقدمين بتسجيل البيانات على رابط المشروع "قدوة - تك" حتى يوم 15 نوفمبر الجاري على اللينك التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1NPUGhg3cyFHEfOvYZsKQEq7BH49JHbaurY9CbW0ReSw/edit

وفي هذا الإطار عقد نائب المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا بديوان عام المحافظة مع وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يضم المهندس محمد مصطفى سليمان مدير وحدة التواصل المجتمعي بالصندوق المصري للتنمية بالوزارة، والمهندس محمد سعد فؤاد مسؤول متابعة وتقييم بالصندوق، بحضور مسؤولي التضامن الاجتماعي وتنمية القرية والتربية والتعليم ومركز معلومات المحافظة، وتشغيل الشباب وإدارة الإعلام بالمحافظة والمجلس القومي للمرأة للتنسيق للمشروعات والحشد الإعلامي لها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعها المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط والمهندسة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية والمدير الإقليمي، لمشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.