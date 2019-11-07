تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية، بالعثور على جثة أحد الأشخاص (صاحب محل إطارات سيارات - مقيم بدائرة المركز) وبها إصابة بطلق ناري، وبسؤال نجله قرر أنه أثناء سير والده بسيارة ملاكي قام مجهولان يستقلان دراجة نارية باستيقافه وإطلاق أعيرة نارية تجاهه فأوديا بحياته واستوليا على السيارة وهربا.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (6 أشخاص ـ من بينهم سيدة ولاثنين منهم معلومات جنائية مُسجلة، جميعهم مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبط أربعة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأضافوا بقيامهم باستدراج المجني عليه ومقابلته وسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية كرهاً عنه، وأعدوا لذلك سلاحين ناريين "بندقية آلية، بندقية خرطوش"، وبتاريخ الواقعة وحال قيامهم بإجباره على ترك السيارة وحال مقاومته لهم قام إثنين من المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من سلاحيهما تجاهه، فأوديا بحياته وقاموا بترك جثته وسرقة السيارة وهربوا خشية إفتضاح أمرهم متوجهين لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وإخفاء السيارة بجوار إحدى الترع والاتصال بأحد الأشخاص (سائق "توك توك" مقيم بذات الناحية)، والذي قام بنزع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة واصطحابهم لقريتهم "أمكن ضبطه".

وبمواجهته أيد ما جاء باعتراف المتهمين، وبإرشاد المتهمين، تم ضبط (بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار - الدراجة نارية و"التوك توك" المستخدمين في ارتكاب الواقعة والسيارة المستولى عليها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجارى ضبط المتهمين الهاربين.