استقبل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب اليوم، سفير الصين لدى جمهورية مصر العربية لياو ليتشيانج، في إطار التحضير لزيارة الوفد البرلماني الصيني برئاسة وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إذ تمّ بحث الترتيبات النهائية لاستقبال الوفد البرلماني الصيني.

وأكد المستشار محمود فوزي أنّ مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، يقدر أهمية العلاقات البرلمانية مع الجانب الصيني، وينظر إلى هذه الزيارة باعتبارها نقطة تحول مهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

ولفت إلى أنّ الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أصدر توجيهاته بشأن الإعداد الجيد لزيارة الوفد البرلماني الصيني، على نحو يليق بأهمية الضيف ومكانته لدى الجانب المصري.

وكان رئيس مجلس النواب أجرى زيارة للصين على رأس وفد برلماني، التقى خلالها وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وكبار المسؤولين في الصين، وكانت زيارة ناجحة شهدت مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الأخرى محل الاهتمام المشترك.

من المتوقع أن تشكل الزيارة المقبلة في إطار التحضير لزيارة الوفد البرلماني الصيني برئاسة وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، خطوة جديدة سيتم البناء عليها في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.