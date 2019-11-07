أعلن بنك مصر على الموقع الإلكتروني الرسمي له، حاجته لشغل وظيفة شاغرة محلل ائتماني، على أن يكون التقديم لمدة يوم واحد حتى غدا الجمعة الموافق 8 نوفمبر، وجاءت شروط الوظيفة كالتالي:

شروط الحصول على وظيفة محلل ائتماني ببنك مصر

أن يكون المتقدم خريج إحدى الجامعات أو أكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية والمعهد الكندي العالي.

أن يكون المتقدم من دفعات التخرج من 2015 إلى 2019.

أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة لغة إنجليزية في تخصصات محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد، إحصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، والموارد البشرية.

ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عاما.

تقدير عام جيد على الأقل.

إجادة حزمة البرامج المكتبية MS Office.

إجادة مهارات التواصل الفعال.

أن يكون المتقدم خريج مدرس لغات.

أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة القاهرة.

ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر.

مسئوليات الحاصل على وظيفة محلل ائتماني ببنك مصر

ومسؤوليات الحاصل على الوظيفة هي:

إعداد مذكرات المقترحات الائتمانية والتحليل المالي للقوائم المالية للعملاء من الشركات.

المساهمة في تحقيق الأهداف السنوية للإدارة.

المساهمة في إعداد التحليل والتوقع العلمي والتوقعات المالية على أسس سليمة لمتابعة القدرة على دفع المستحقات والالتزامات على المدى المتوسط أو الطويل.

المساهمة في تنفيذ الدراسات المالية والسوقية التفصيلية والدقيقة لتقييم الدراسة المالية وتحديد الوضع المالي وتحديد الوضع السوقي للعملاء الحاليين أو المتوقعين.

المساهمة في زيادة المحفظة الائتمانية للبنك من خلال جذب عملاء جدد.

حضور عملية إجراء مكالمات ومحادثات وزيارات واجتماعات رؤساؤه مع العملاء.

إعداد المقترحات الائتمانية والخاصة بمنح تسهيلات ائتمانية والشروط والبنود الواردة بها.

مراجعة عقود التمويل والمعاملات وإعداد المذكرات الخاصة بتمويل العقود والعمليات الخاصة والتعديلات في شروط وبنود التسهيلات الممنوحة.

مراجعة عقود التمويل، التسهيل والتأكد من توافقها مع الموافقات الصادرة من اللجان المختصة.

المتابعة الدورية لجميع حسابات العملاء للتأكد من الالتزام بشروط وبنود الحدود الائتمانية.

إعداد التحليلات الائتمانية الدورية للتأكد وتقييم الجدارة الائتمانية و جدوى استمرار منح الائتمان

جمع البيانات المبدئية لقطاع واحد من القطاعات الاقتصادية ومساعدة رئيسه لتحويل هذه البيانات إلى معلومات تفيد في إعداد الدراسات السوقية.

إعداد المذكرات الائتمانية الداخلية الخاصة بحسابات العملاء المسؤول عنها مرؤوسيه.

تحويل القوائم المالية المعتمدة من المراجعين إلى النموذج الموحد المستخدم بالبنك لإجراء التحليل النسبي لها لكل العملاء.

دراسة ملاحظات المراجعين عليى القوائم المالية المقدمة والتي يمكن قد تؤثر على كفاءة التحليل المالي لها.

طريقة التقديم لوظيفة محلل ائتماني ببنك مصر

ويمكن التقدم للوظيفة عبر الموقع الرسمي للبنك.