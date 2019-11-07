وافق اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على إلحاق طلاب المدرسة القومية الخاصة (عربي- لغات) بإدارة المنيا التعليمية بمدرسة المنيا الثانوية بنات بإدارة المنيا التعليمية بالفترة المسائية، وذلك حرصا على استمرار العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

جاء قرار المحافظ استجابة للمذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم ـ بشان أعمال التنقيب عن الآثار بمدرسة القومية الخاصة بإدارة المنيا التعليمية والتابعة للمعاهد القومية بالوزارة، والتي يطلبون فيها الموافقة على إلحاق الطلاب بمدرسة المنيا الثانوية بنات بالفترة المسائية.

وكان المحافظ قد كلف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بوضع المدرسة القومية الخاصة (عربي، لغات) بالمنيا تحت الإشراف المالي والإداري للمديرية، وفقا لما نصت عليه أحكام قانون التعليم رقم 139/ لسنة 1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014.

وجه المحافظ وكيل الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إخلاء المبنى حرصا على سلامة وأمن التلاميذ من أبناء المحافظة، والعمل على توفير حل عاجل لاستمرار العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلاب.