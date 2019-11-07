أدلى طلاب كليات جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس ، بأصواتهم لانتخاب الاتحادات الطلابية بالكليات، حيث توافدوا منذ الصباح الباكر على إدارات رعاية الطلاب والشباب في الكليات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إن إجمالي المتقدمين للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بلغ 794 طالبا وطالبة بعد الانتهاء من فحص الطعون، مؤكدا ضرورة تشجيع الطلاب للمشاركة الإيجابية والفعالة في الأنشطة الطلابية المتنوعة والانضمام لاتحادات طلاب الكليات.

وأضاف أنه طبقا للجدول الزمني تجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين المقبل وتستكمل الكليات تشكيل أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر و تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات في اليوم التالي بينما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر .

وأشار دسوقي إلى حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتشجعيهم على المشاركة في اختيار من يمثلهم في مجالس اتحاد الطلاب في الكليات والجامعة، محذراً من استخدام الشعارات الطائفية والفئوية والحزبية في الانتخابات مؤكدًا أنه تم البدء في تنظيم العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب للعام الجامعي الحالي لتسير بنزاهة وشفافية لإفراز طلاب قادرين على تمثيل و خدمة زملائهم والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.