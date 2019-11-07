قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية شنت حملة على المنشآت الغذائية والأسواق، اليوم، بمركز ومدينة الزقازيق.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن إعدام طن و22 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير محضرين جنحة صحية، وسحب 4 عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق منشأتين غذائيتين لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.