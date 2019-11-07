قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الافتتاحات الكبرى التي تشهدها الدولة بشكل شبه يومي وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد وجود خطط كبرى ومجهودات جبارة تعمل عليها القيادة السياسية لتحسين معيشة المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مصر بتبني"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك المشروعات تساعد على توفير مناخ جيد للاستثمار الأجنبي أو المحلي في مصر: "بدون تلك المشروعات لن يكون هناك أي تحسن في معيشة المواطنين أو مناخ جيد للاستثمار"، موضحا أن ما يتم افتتاحه هو مشروعات استثمارية أولية يبنى عليها استثمارات أخرى جديدة مثل محطات تحلية المياه أو البنية الأساسية أو قطاع الغاز: "كل ده هدفه الأساسي وجود قاعدة صناعية كبيرة تخرج قدر أكبر من السلع التي يحتاجها المواطنون".

وأكد أن الدولة تركز بشكل أكبر في خطتها ومشاريعها العملاقة وهو نوعا من الرد على كذب وافترائات قنوات الإخوان بالعمل والبناء المستمر: "الدولة لن تحيد عن خطتها ومسارها الصحيح اللي فيه التنمية والبناء"، مشيرا إلى أن الانشغال بما تروج له تلك الفضائيات لن يعود على المواطنين إلا بالبطء في تنفيذ المشروعات الخدمية والكبرى التي تعكف الدولة على بنائها.