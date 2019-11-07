شهد أحد المولات التجارية الشهيرة وسط مدينة الغردقة، مساء اليوم الخميس، اشتباكات وحالة من الذعر بين رواد المول بسبب واقعة تحرش أحد الشباب بفتاة حسب قول والدة الفتاة، وجرى استدعاء قوات الشرطة للسيطرة على الواقعة.

وقالت والدة الفتاة صاحبة الواقعة، إن أحد الشباب حاول التحرش بابنتها، وعندما تدخل أخوها للدفاع عنها اعتدى عليه الشاب بصحبة آخرين حتى سالت الدماء من وجهه، وتسبب في عدة إصابات بوجهه، وبمناطق أخرى من جسده، وذلك أمام إدارة المول.

وأضافت، أن أمن المول هرب المعتدين على ابنها من الباب الخلفي للمول قبل وصول شرطة، مستنكرة بعدم إلقاء أمن المول القبض على الشباب المعتدين على ابنها، وجرى تهريبهم، مشيرًة إلى أنها ستحرر محضرا بقسم شرطة الغردقة لإثبات الواقعة.

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