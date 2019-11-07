أعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام الخميس، في بوركينا فاسو، بعد كمين أمس الأربعاء الذي استهدف قافلة شركة مناجم كندية وأوقع 38 قتيلا، في اعتداء "إرهابي" هو الأكبر من نوعه في البلاد.

وقال رئيس البلاد روك مارك كريستيان كابوري في رسالة عبر التلفزيون "أعلن بداية من الثامن من نوفمبر حدادا وطنيا لمدة 72 ساعة"، وأوضح ان "الحصيلة الموقتة بلغت 38 قتيلا" وأنه تم نقل الجرحى لمستشفى فادا نغورما المدينة الكبيرة في شرق البلاد وإلى العاصمة واجادوجو.

وكان حاكم المنطقة الشرقية العقيد سيدو سانو أعلن مساء الأربعاء حصيلة من 37 قتيلا و60 جريحا. وجميع الضحايا من بوركينا فاسو، بحسب مصدر أمني.