طقس اليوم الجمعة 8 -11 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن والمحافظات المصرية
القاهرة 20 29
شبين الكوم 20 28
طنطا 20 28
دمنهور 19 28
الإسكندرية 20 27
بلطيم 19 27
مطروح 14 26
السلوم 16 30
سيوة 15 30
بورسعيد 23 27
دمياط 22 27
الزقازيق 120 28
الاسماعيلية 19 29
السويس 18 28
العريش 19 27
رفح 19 27
رأس سدر 20 27
نخل 12 28
نويبع 22 29
طابا 19 27
كاترين 09 23
الطور 18 28
شرم الشيخ 23 30
الغردقة 21 30
مرسى علم 20 29
الفيوم 19 29
بنى سويف 18 29
المنيا 18 29
أسيوط 14 29
سوهاج 15 30
قنا 15 30
الأقصر 17 31
أسوان 18 31
أبوسمبل 17 32
الوادى الجديد 13 30
شلاتين 21 29
أبو رماد 22 28
حلايب 23 27
رأس حدربة 23 27
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية
مكة المكرمة 25 36
المدينة 21 35
الرياض 20 34
المنامة 26 30
أبو ظبي 23 33
الكويت 17 30
دمشق 13 25
بيروت 22 28
عمان 12 25
القدس 15 24
غزة 19 28
بغداد 13 29
مسقط 24 30
صنعاء 07 24
الخرطوم 23 38
طرابلس 14 23
تونس 11 21
الجزائر 12 16
الرباط 08 18
نواكشوط 20 29