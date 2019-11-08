طقس اليوم الجمعة 8 -11 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن والمحافظات المصرية

القاهرة 20 29

شبين الكوم 20 28

طنطا 20 28

دمنهور 19 28

الإسكندرية 20 27

بلطيم 19 27

مطروح 14 26

السلوم 16 30

سيوة 15 30

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

الزقازيق 120 28

الاسماعيلية 19 29

السويس 18 28

العريش 19 27

رفح 19 27

رأس سدر 20 27

نخل 12 28

نويبع 22 29

طابا 19 27

كاترين 09 23

الطور 18 28

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 20 29

الفيوم 19 29

بنى سويف 18 29

المنيا 18 29

أسيوط 14 29

سوهاج 15 30

قنا 15 30

الأقصر 17 31

أسوان 18 31

أبوسمبل 17 32

الوادى الجديد 13 30

شلاتين 21 29

أبو رماد 22 28

حلايب 23 27

رأس حدربة 23 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 25 36

المدينة 21 35

الرياض 20 34

المنامة 26 30

أبو ظبي 23 33

الكويت 17 30

دمشق 13 25

بيروت 22 28

عمان 12 25

القدس 15 24

غزة 19 28

بغداد 13 29

مسقط 24 30

صنعاء 07 24

الخرطوم 23 38

طرابلس 14 23

تونس 11 21

الجزائر 12 16

الرباط 08 18

نواكشوط 20 29