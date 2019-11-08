أعلن أندريه بيلوسوف نائب مندوب روسيا بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن موسكو دعت الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة لاتخاذ تدابير إضافية لحل مشاكل التأشيرات الأمريكية للوفود الروسية المشاركة في أعمال هيئات المنظمة العالمية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية كلمة بيلوسوف في الاجتماع الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع السلاح والأمن الدولى: "لقد أظهر وفدنا نهجاً بناء تجاه هذه القضية الحساسة للغاية، فضلا عن كوننا انتظرنا بصبر خطوات حقيقية من جانب السلطات الأمريكية لحل هذه المسألة التي أحالت بسببهم دون وصول ممثلي روسيا والدول الأخرى للمشاركة بفعالية الأمم المتحدة".

وأشار بيلوسوف، إلى أن الوفد الروسي استمع بعناية إلى آراء الوفود الأخرى، وقلقهم بشأن إمكانية نقل جلسات اللجنة الأولى ولجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف.

وكانت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تظهر رغبة جادة لحل مشكلة التأشيرات الأمريكية للمندوبين من روسيا، وأن هذا الأمر يقوض مصداقية المنظمة.