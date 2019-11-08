كشف الشيخ إبراهيم الباجوري، وكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عن تغيير في خط سير موكب الصوفية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، غدا.

وقال الباجوري لـ"الوطن": "تم تغيير الموكب الصوفي ليتحرك من مسجد سيدي صالح الجعفري إلي مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية الجديد الموجود بالدراسة، وذلك طبقاً للموافقات الأمنية".

أوضح وكيل المجلس أن الاحتفالات الرسمية للطرق الصوفية ستكون داخل مسجد الحسين بعد صلاة العشاء، وسيتم بثها علي الهواء مباشر، وسيشارك فيها ممثلين لمشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الافتاء، كذلك رموز التصوف في مصر وقيادات الطرق الصوفية بقيادة الدكتور عبدالهادي القصبي.

يذكر أن الموكب الصوفي الكبير كان ينطلق كل عام من مسجد سيدي صالح الجعفري مروراً بمسجد الحسين، حيث يكون في استقبالهم الشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، حيث يحتشد حوله مشايخ الطرق الصوفية، التي يقدر عددها بما يقارب 80 طريقة، إلا أن هذا العام تم تغيير مساره.