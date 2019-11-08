قالت مني عطية، 62 عاما، عمة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن الفقيد كان بمنزلة أبنائها وكانت تربطهما علاقة طبية. وأضافت :" كان هيثم نسخة من والده فقد جمعت صفات الحنية والطيبة والحرص على صلة الرحم بينهما، بالإضافة إلى العديد من الصفات الحسنة الأخرى ".

ووصفت وفاة الفنان هيثم زكي بالصدمة غير المتوقعة، وقالت إنها لم تصدق خبر الوفاة، وظلت تتمنى أن يكون إشاعة، ولم تتماسك إلا بعد تدخل أبنائها لتهدئتها. وتابعت :" لله ما أعطى ولله ما أخذ.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة.. ويصبرنا على فراقه هو وأبوه".

وقالت شقيقة الفنان أحمد زكي من والدته، عن علاقتها بأخيها:" أحمد كان إنسان طيب وجدع وكنت أقرب واحدة له في العائلة ورغم انشغاله في الفن وعمله وأقامته في القاهرة إلا إنه كان حريص على التواصل معنا حتى أنه كان يرسل سائقه وسيارته الخاصة لاصطحابنا من الزقازيق إلي القاهرة حيث مقر إقامته لزيارته، وذلك على الرغم من توافر سيارات ملك العائلة إلا إنه كان يفعل ذلك انطلاقا من رغبته في تحمل المسؤولية تجاهنا ". موضحة أنها كانت ترافق شقيقها الفنان الراحل أثناء فترة مرضه، لافتة إلى أنها أقامت في القاهرة برفقة والدتها حتى يكونا قريبين منه.

وأشارت إلى أن علاقتها بالفنان الراحل هيثم زكي كان طيبة ويتم التواصل بينهما بالتليفون للاطمئنان على أحوال كل منهما الآخر. ووجهت حديثها لمن يوجه انتقادات للعائلة بشأن عدم الحضور لاستلام الجثمان بأن يتحروا الدقة والمصداقية. ومضت قائلة " إحنا مجروحين.. ارحمونا.. اتركوا كل شخص في حاله"، مؤكدة أن أفراد العائلة لم يتأخروا عن حضور الجنازة أو استلام جثمان. لافتة إلى أنهم قبل خروجهم من المنزل للتوجه إلى القاهرة بحثت شقيقتها عن شهادة الوفاة الخاصة بوالدتهم حتى تثبت صلة القرابة بينهم وبين الفنان أحمد زكي خاصة أنهما أشقاء من الأم فقط وكل منهم يحمل اسم أب غير الآخر.

وقال محمد إبراهيم ابن عمة الفنان الراحل هيثم زكي أن "الفنان أحمد زكي لم يكن لديه سوى أخ واحد غير شقيق وهو محمد عطية، وتوفى منذ نحو 6 سنوات و3 شقيقات أحدهم متوفية ولا يوجد حاليا سوى اثنتين منى عطية 62 عاما، وإيمان عطية، 52 عاما". مضيفا أن أفراد العائلة من ناحية أزواج شقيقتي الفنان الراحل يزيد عن نحو 300 فرد، وأن عدد كبير منهم خريجي جامعات ويعملون في مناصب مرموقة. مستنكرا ما تردد على السوشيال ميديا بأنه لا يوجد سوى أخ واحد ولم يظهر أو تم تجاهله لأنه غلبان حسب وصفهم. وتابع :"قبل أن يردد أو ينقل أي شخص معلومة عليه التأكد منها أولا، حتى إذا كان للفنان أخ غلبان كما وصفوه فما الذي يعيب في ذلك، ولكن ما حدث من ترديد معلومة غير صحيحة خاصة أن شقيق الفنان متوفي منذ عدة سنوات هو أمر غير مستحب".

وأكد أن العائلة كان تربطهم علاقة ود واحترام مع ابن خالهم الفنان الراحل، مشيرا إلى أن والدته " شقيقة أحمد زكي" أصرت على إقامة سرادق عزاء لابن خاله "هيثم" على نفقتها الخاصة. ولفت إلى أنهم فور علمهم بالوفاة توجهوا إلى القاهرة لحضور تشييع الجثمان لمثواه الأخير، موضحا أن بعض أفراد العائلة توجهوا إلى المقابر وآخرون توجهوا إلى المشرحة وهم أبناء أولاد خال الفنان أحمد زكي.