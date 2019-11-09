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توقيع توأمة بمجال جراحة القلب بين جامعة عين شمس ومستشفى "رويال" بلندن

توقيع توأمة بمجال جراحة القلب بين جامعة عين شمس ومستشفى "رويال" بلندن

في ذكرى مولد النبي الشريف.. 12 ربيع الأول يوم ميلاده ووفاته

في ذكرى مولد النبي الشريف.. 12 ربيع الأول يوم ميلاده ووفاته

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بذكرى المولد النبوي.. قصة شق صدر الرسول في الثالثة من عمره

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المحكمة الاقتصادية تغرم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه

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