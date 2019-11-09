قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "رحلة سعيدة" من إنتاج الشعبة يبدأ ليالي عرضه على مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية يوم الاثنين المقبل، وحتى الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساء وبالمجان في أولى محطات تجوال العرض، عقب تقديمه 12 ليلة عرض ناجحة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

عرض "رحلة سعيدة" يقدم ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام 2019-2020، و التي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، و تشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث، و تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث أن طبيعة العرض معدة لتناسب الأماكن المختلفة بالمحافظات.

تدور أحداث العرض داخل أتوبيس مسافر في رحلة إلى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، و ذلك في إطار كوميدي.

"رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.