كتب زعيم التيار الشيعي الصدري بالعراق مقتدى الصدر، اليوم، تغريدة جديدة بشأن الأوضاع في العراق، حيث تتواصل الاحتجاجات وسط حالات اختناق بين المتظاهرين بسبب إطلاق قوات الأمن لقنابل الغاز.

وقال "الصدر" في تغريدته: "كفاكم قمعا لصوت الإصلاح.. ارحل يا فاسد"، بحسب ما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع أكتوبر، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، في وقت أقدم عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو إلى العصيان المدني.

وقدمت الحكومة بعض الخطوات الإصلاحية إلا أن هذه الخطوات لم ترض المحتجين بعد.