محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي بمسجد النصر

احتفلت محافظة الدقهلية، اليوم، بذكر المولد النبوي الشريف، وحرص الدكتور كمال شاروبيم، محافظة الدقهلية، على الحضور بمسجد النصر الكبير بالمنصورة، وجلس مستمعا إلى الكلمات ومواسم الاحتفال، وسط حفاوة كبيرة من قيادات مديرية الأوقاف وبحضور الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي، السكرتير المساعد.

وبدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة للشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، والتي تحدث فيها عن جوانب من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا فيها أن ميلاد الرسول خاتم الرسل والأنبياء يحمل كل معاني الإنسانية وكانت بعثته رحمة للعالمين، مشيراً إلى أننا يجب الأخذ بسيرته وحياته مثلا وقدوة وأن نتراحم فيما بيننا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الرسول بعث هاديا للإنسانية جمعاء، وأن الله أنار الدنيا بنور الإسلام، وأننا جميعا نؤمن بأن الله عز وجل بعث أنبيائه موسى وعيسى وخاتمهم الرسول الكريم محمد لهداية الإنسانية وصلاح البشر.

حضر الاحتفالية عدد من مديري المديريات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ولفيف من قيادات الأوقاف والأزهر، وأعضاء مجلس النواب، وجمع من أبناء مدينة المنصورة.