تواصل نيابة الوراق التحقيق في واقعة العثور على جثة الطالبة شهد أحمد، 20 سنة، طالبة جامعية، بكلية الصيدلة، جامعة قناة السويس، بالإسماعيلية، في النيل بمنطقة الوراق، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالطالبة، لتحديد أسباب الوفاة.

وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بعمل التحريات اللازمة لتحديد خط سير الفتاة منذ خروجها من الجامعة وحتى وصولها الجيزة، وتحديد أسباب حضورها في الجيزة.

وانتهت النياية من سماع أقوال أسرة الطالبة، وأكد والدها أنها تعاني من ضغوط نفسية بسبب صدمة عاطفية وتعاني مرضا نفسيا "الوسواس القهري"، ولاتزال التحقيقات مستمرة.