تقدم مجدى حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، ورئيس سكرتارية علاقات العمل والأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي حسن بإستقالته المسببة إلى رئيس "الإتحاد" جبالي المراغي، وذلك اعتراضا على قرار عدم ترشيحه ضمن ممثلي اتحاد العمال في المجلس القومي للأجور، والذي عقد أول اجتماع له -منذ 6 سنوات- نهاية الأسبوع الماضي برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رغم مسؤوليته عن سكرتارية الأجور في "الاتحاد".

وقال "حسن"، في بيان له اليوم، إن سبب اعتراضه هو عدم اختياره كمتخصص ومسؤول عن هذا الملف في "الاتحاد"، وقدم من خلاله أنشطة عديدة.

وأضاف في الاستقالة المسببة، أنه "يرفض الأسلوب المهين والمستمر"، وبناء عليه فإنه تقدم باستقالته.