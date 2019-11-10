تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمس، مصنع أبو زعبل للأسمدة بمنطقة الخانكة، في استجابة سريعة لشكوى المواطنين بمنطقة الخانكة، للوقوف على أسباب شكوى استنشاق أدخنة أدت إلى ضيق تنفس عدد من مواطنين عزبة سمك المجاورة لمصنع أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، جاءت الزيارة بحضور الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية ورافقها خلال الجولة لفيف من قيادات جهاز شؤون البيئة للتأكد من كون المصنع السبب الرئيسي أم هناك عوامل أخرى تسببت فيه.

وكانت وزيرة البيئة، أصدرت توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع ممثلي كلاً من وزارة الصحة ومحافظة القليوبية للوقوف على أسباب الحادث بدءاً بمصنع أبو زعبل للأسمدة المجاور لمنطقة الحادث، حيث تم فحص كافة الوحدات والمداخن داخل المصنع لبيان مدى وجود أية آنبعاثات ضارة تصدر منها و تؤثر على البيئة وصحة الإنسان، وللوقوف على مدى التزام المصنع بمعايير واشتراطات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن ثم يتم فحص مصادر التلوث المختلفة بالمنطقة ودراستها أخذاً في الاعتبار سرعة الرياح واتجاهها.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجولة بأنه سيتم وقف مصدر التلوث في حال ثبوته لحين إجراء عمليات الصيانة اللازمة، كما شددت على أن تقوم اللجنة بالتركيز على وحدات حامض الكبريتيك أثناء إجراء القياسات لما لها من أثار سلبية على صحة المواطن.

وفي إطار توجيهاتها، وضع فرع جهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى بوضع المعمل المتنقل التابع للوزارة بنقطة ثابتة بعزبة سمك لقياس الانبعاثات الصادرة وملوثات البيئة المحيطة، وسيتم إعداد تقرير وعرضه على النيابة فور ورود نتائج المعمل، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.