وقف تنفيذ أعمال الصرف الصحي بـ"دمنكة" وإقامة محطة بالحماد فى كفر الشيخ

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، وقف أعمال تنفيذ الصرف الصحي بخطوط الانحدار، بمشروع صرف الصحي بقرية "دمنكة" بمركز ومدينة دسوق، مؤكدًا أنه جاري العمل بشارع حمدي السنهوري لشارع المقابر، وسيتم عمل بدالة أثناء التنفيذ، حتى يمكن تنفيذ خطوط الانحدار المتبقية بالشارع، نظرًا لتعدد المرافق بالشارع، وصعوبة حل مشكلة مياه الصرف بالشارع أثناء التنفيذ.

كلف محافظ كفر الشيخ، المهندس عبد السلام محمد بركات، رئيس الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بسرعة المتابعة مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لعمل اللازم.

وأصدر المحافظ، القرار رقم (18940) لسنة 2019، بتخصيص مساحة 750 م2 أرض فضاء غير محيزة، وغير مقررة الري والصرف (أملاك دولة)، لإقامة محطة صرف صحى لقرية الحماد، التابعة للوحدة المحلية لقرية الشهابية بمدينه بلطيم.

كما قرر تخصيص مبلغ 578 ألف جنيه، لتنفيذ أعمال تطوير ميداني أبو المكارم، ومسجد القنائي بفوه، وتم عقد اجتماع برئاسة اللواء محمد البنداري، السكرتير العام للمحافظة، لبحث ودراسة ما ورد بكتاب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وانتهى الاجتماع إلى إمكانية تنفيذه بعد مراجعته على الطبيعة، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة، وتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، لإعداد المقايسات اللازمة، لكل مقترح على حده، لمعرفة التكلفة الإجمالية لتطوير الميدانين، بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري.

وتم تقدير قيمة المقايسات المطلوبة بمعرفة الإدارة الهندسية بمدينة فوه، بمبلغ 274 ألف جنيه، تكلفة أعمال ميدان القنائي، ومبلغ 304 ألف جنيه، تكلفة أعمال ميدان أبو المكارم، بإجمالي مبلغ 578 ألف جنيه من وفورات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019،2020، لتنفيذ أعمال التطوير الميداني.

كما كلف الحملة الميكانيكية، بتدبير سيارتين يوميًا للنزول على الطبيعة، لوضع وتثبيت واستلام علامات الأحوزة العمرانية لعزب المحافظة وتوابعها، ولسرعة إنجاز المهمة، وإتمام العمل على أكمل وجه، وسهولة خروج السيارات في الموعد المحدد للصالح العام.