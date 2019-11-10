قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يحق لأي مواطن مصري أن يعمل ضد دولته أو الحديث عنها بأسلوب التحريض عليها، وتابع: "وضع حقوق الإنسان في مصر به بعض الشكاوى ولكنها مختلفة عن باقي دول العالم".

وأضاف "موسي" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا يوجد معتقلين للرأي في مصر وكل من يقبع في السجون هم على ذمة تحقيقات النيابة أو القضاء المصري، موضحا أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في الخارج يقوموا بفبركة الفيديوهات مسيئة عن الوضع في مصر دون تبيان حقيقة ما يتم نشره.

وأكد أن حازم عبدالعظيم وصفوت عبدالغني قد أكدوا خلال زيارة النيابة العامة في سجونهما عدم تعذيبهما أو نومهما على الأرض دون توفير "مرتبة"، وتابع : "السجن مش بيعذب، واللي موجودين في السجون دول أمانة".