عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد تّحركات "شهد" التي تم العثور على جثتها ملقاة في مياه النيل، حيث إن الفتاة من شمال سيناء، وكانت اختفت ولم تّعد إلى منزلها بعد ذهابها إلى جامعتها في الإسماعيلية، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وأظهر الفيديو حركات الفتاة قبل لحظات من استقلالها ميكروباص من الإسماعيلية للاتجاه إلى القاهرة، حيث كشفت كاميرات المراقبة أن الفتاة كانت ترتدي شنطة وكانت بنفس الزي الذي كانت ترتديه عندما عثروا على جثتها.

وتابع أديب: "شهد كانت رايحة جاية زي ما الفيديو ما بيوضح، يا ترى هي كانت بتفكر في إيه، الله أعلم دي علامة استفهام كبيرة، كانت نازلة مصر تعمل إيه، برضوا دي علامة استفهام كبيرة".

وعرض أديب، فيديو آخر لها لحظة وصولها منطقة الوراق بالقاهرة وهي في طريقها للنيل، حيث قال: "الشارع اللي شهد ماشية فيه ده آخره النيل، إيه اللي حصل عشان تروح ترمي نفسها، أو إيه اللي حصل في الشارع ده لحد النيل الله أعلم، دي علامات استفهام".

وقال مصدر أمني، إن فريق من مباحث القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة الطالبة السيناوية شهد أحمد كمال أبو سلمى، ملقاة في مياه النيل.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها، أفاد باختفائها من محافظة الإسماعيلية عقب خروجها من الجامعة، موضحًا أن رجال المباحث عثروا على حقيبتها، في نظاق محافظة الجيزة، ثم تلقت شرطة المسطحات إخطارا بالعثور على جثة فتاة في نطاق القاهرة الكبرى، لافتا إلى أنه تبين أنها طالبة في كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، وهي المبلغ بتغيبها.