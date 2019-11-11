أعلن الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن اللجان الانتخابية لجولة الإعادة لاختيار أعضاء اتحادات الطلاب، بكليات الصيدلة والإعلام وعلوم الحاسب، شهدت إقبالًا متوسطًا، فى ظل أن التزكية حسمت الانتخابات فى كليات طب الأسنان والهندسة وإدارة الأعمال فى الجولة الأولى.

وأوضح إسماعيل أن الجامعة طبقة خطة متكاملة لتسهيل عملية التصويت للطلاب، من خلال توجيه عمداء الكليات لإتاحة الفرصة والوقت خلال المحاضرات للمشاركة فى المارثون الانتخابى دون الإخلال بانتظام العملية التعليمية، مع تخصيص صناديق انتخابية زجاجية فى اللجان تحت إشراف إدارة رعاية الشباب لضمان الشفافية والنزاهة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الكليات ستلجأ إلى تعيين الطلاب بلجان الاتحادات المختلفة طبقًا لما تشترطه المادة 329 من اللائحة الطلابية الجديدة، والتى أوجبت لصحة الانتخابات مشاركة أكثر من 20% من إجمالى الطلاب المنتظمين بجولة الإعادة.