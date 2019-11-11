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الفراعنة يتحدون غانا على بطاقة نصف النهائي

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طبيب بـ"مزرعة طرة": المستشفى مجهزة على أعلى مستوى بالأجهزة الطبية

طبيب بـ"مزرعة طرة": المستشفى مجهزة على أعلى مستوى بالأجهزة الطبية

"النقض" تؤجل نظر طعن شقيقين على حكم إعدامهما والدفاع يقدم أدلة جديدة

"النقض" تؤجل نظر طعن شقيقين على حكم إعدامهما والدفاع يقدم أدلة جديدة

دورات تدريبية لكيفية احتساب الأجور المتغيرة للعامل ببنها

دورات تدريبية لكيفية احتساب الأجور المتغيرة للعامل ببنها

أستاذة إعلام: مواجهة الشائعات بنشر الحقائق.. والتجاهل مطلوب أحيانا

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انطلاق حملة "ترشيد المياه" بمدارس العريش

انطلاق حملة "ترشيد المياه" بمدارس العريش

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