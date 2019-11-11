فتحت مقرات لجان انتخابات اتحاد الطالبات بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، أبوابها لاستقبال الطالبات، إذ تجرى اليوم انتخابات الإعادة بجميع فرق الكلية.

وأشادت الدكتورة رقية شلبي عميدة الكلية، بالتزام الطالبات بالتعليمات والمواعيد، وإقبالهن وحرصهن الشديد على ممارسة حقوقهن الانتخابية والمشاركة في انتخابات اتحاد الطلاب.

وتفقدت شلبي اللجان يرافقها الدكتورة هيام الزاهد وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سهر صبحي مدير وحدة الخدمات التكنولوجية بالكلية.

وتستمر اللجان في استقبال الطالبات حتى الخامسة مساء، ثم تغلق أبوابها لفرز الأصوات وإعلان النتائج.