لكل حكاية أصل، وأصل تلك الحكاية يكمن في سيارة "بافيون دى فلوريل"، أقدم محلات الزهور بقلب عروس البحر المتوسط، والذي يرجع تاريخ افتتاحه إلى أكثر من 103 سنوات.

داخل شارع فؤاد العريق بوسط الإسكندرية، وبالقرب من السفارة الأمريكية، يقع أقدم محلات الزهور، والذي يعد أول وأقدم محل لبيع الورود في الإسكندرية بصفة خاصة وفي مصر والعالم بصفه عامة.

"بافيون دى فلوريل”، تعني بيت الزهور باللغة الفرنسية، هذا الاسم اختاره الخواجة اليوناني عبده مرسي، هو وشريكه المصري المعلم حميدو، منذ نحو 103 أعوام، ليكون عنوانا لأقدم محال الورود بشارع فؤاد حتى أطلق عليه سكان المنطقة اسم (أنتيكة الحي اللاتيني).

ولسنوات طويلة ظلت تلك السيارة التي استخدمها بائعو الزهور في توصيل الطلبات والكميات المخصصة للأفراح وغيرها من حفلات (البشوات والبهووات) آنذاك، وتعد واحدة من أقدم السيارات الكلاسيكية .