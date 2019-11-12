الرداد: الناس فاكرة إن التمثيل سهل.. "محدش عايز يتعب"

قال الفنان حسن الرداد، إنه قدم مسلسل "الدالي" مع الفنان الراحل نور الشريف منذ 12 عامًا، مضيفًا: "العمر بيجري بسرعة".

وتحدث الرداد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" عن شباب يقابلهم ويطلبون منه مساعدتهم في مجال الغناء ويخبرهم أنه ليست له خبرة بمجال الغناء، فيقولوا له: "خلاص عاوزين نمثل"، فيرد عليهم: "اقولهم يا بني دي موهبة"، متسائلً: "هو الموضوع بلاش سوسو وخد نادية".

وتابع الرداد: "بلاقي ناس كتير مش عايزة تتعب وعايزة تنجح وخلاص على طول وكله عايز يبقى مدير على طول".

وأوضح الرداد أن التمثيل موهبة ودراسة واجتهاد وعمل دائم للجهاز العصبي مضيفًا: "الموضوع مش سهل والناس فاكرة إن الفيلم اللي بيتفرجوا عليه أو المسلسل بسيط وجملة بسمعها من الناس ان التمثيل طلع صعب قوي والناس تقول كل ده عشان تصور المشهد الدقيقتين ده".