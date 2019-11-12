الرداد: الناس بقت بتشتم بسرعة.. والتعبير عن الغضب رفاهية وميزة

قال الفنان حسن الرداد، إن الشخص المشهور في أي مجال لا يستطيع ممارسة حياته أو التعبير عن رأيه مثل الشخص الطبيعي.

وأضاف الرداد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن كل كلمة يقولها الشخص المشهور تكون بحساب وأنه يجب أن يشرح وجهة نظره جيدًا، مشيرًا إلى أنه أحيانًا يتوقف عن التعبير عن رأيه في بعض القضايا، مضيفًا: "الناس كلها بقت بتشتم بسرعة كبيرة"، مؤكدًا أنه لا يقرأ الشتائم الموجهة ضده على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتذكر الرداد نصيحة الفنان الراحل نور الشريف له بعدم قراءة الصحف وأن الثقافة تكون بقراءة الكتب وليس الصحف، مشيرًا إلى أنه يتابع أراء النقاد الفنيين.

وقال الرداد: "اكتشفت إن التعبير عن الغضب ده رفاهية وميزة"، متذكرًا موقف تعرض له أثناء قيادته للسيارة وانفعل على قائد سيارة "كسر عليه ولبس في الرفرف"، ولكن السائق تعرف عليه وقال له "خلاص يا فنان"، مشيرًا إلى أنه أغلق زجاج سيارته وانفعل داخلها حتى لا يسمعه أحد.