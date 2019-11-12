طقس اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وألمح الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على القاهرة يوم الجمعة المقبل مشيرًا إلى استمرار الشبورة ناصحًا المواطنين بالحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 32

شبين الكوم 19 32

طنطا 19 31

دمنهور 19 31

الإسكندرية 21 31

بلطيم 20 30

مطروح 15 31

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

العريش 16 27

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 19 32

بني سويف 19 32

المنيا 18 32

أسيوط 15 32

سوهاج 16 33

قنا 17 33

الأقصر 19 34

أسوان 20 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 25 35

المدينة 21 34

الرياض 16 27

المنامة 24 30

أبو ظبي 20 30

الدوحة 22 29

الكويت 14 30

دمشق 10 22

بيروت 22 27

عمان 13 23

القدس 16 23

غزة 20 30

بغداد 13 29

مسقط 22 27

صنعاء 06 22

الخرطوم 20 36

طرابلس 13 19

تونس 11 16

الجزائر 11 15

الرباط 11 19

نواكشوط 19 30