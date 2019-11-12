علق الداعية الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على توزيع بعض الشباب الطعام على كلاب الشوارع، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC".

وأكد الجندي أن المسألة فيها جانبين أحدهم إيجابي والآخر سلبي، مؤكدًا أنه عمل عظيم "المتشكك في إطعامه الحيوان قد يتسبب في إدخاله الجنة يبقى مش قاري في الدين".

وتحدث الجندي عن الجانب السلبي: "أنا شايف إن فيه جانب سلبي في الموضوع وقد يكون فيه حاجة لإعادة تقييم التجربة".

واعتبر الجندي أن الجانب السلبي أن هذه الأفعال ستسبب في زيادة أعداد الكلاب الضالة في الشارع مضيفا: "عندنا تماسيح في الشارع والناس بطلت تصلي الفجر وكل يوم عدد المسجد بيقل بسبب الهبش اللي بنتهبشه في الشارع".

وحكى الجندي عن تعرضه لمهاجمة كلاب الشوارع: "أنا شوية بناطيل خسرتها بسبب الكلاب وأنا كنت نازل أصلي" مشددًا على ضرورة إعادة تقييم التجربة مرة أخرى.

وتابع: "أنا مش بعاقب الحيوانات لكن في نفس الوقت مش عايز أعاقب السكان".