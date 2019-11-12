يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير الأمريكي الأستاذ الدكتور عمرو زيدان خبير علاج حالات آلام الظهر وآلام العصب الخامس وآلام السرطان المتقدمة وآلام الأعصاب، باستخدام أحدث جهاز للتردد الحراري، وتركيب مضخات لعلاج الألم والتيبس الجزئي والكلي بالجسم، وإزالة الغضروف دون جراحة وعلاج الغضروف بالتردد الحراري المبرد وعلاج كسور الفقرات.

وتناظر الحالات في العيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء، في الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر 2019.

وكتب العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إنّ من يرغب التواصل فقد تم تخصيص رقم الخط الساخن 16221، أو الموقع الإلكتروني الرسمي www.imc.org.eg