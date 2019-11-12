أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، كشف وتدمير 5 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية المسيلة شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس خمسة مخابئ للإرهابيين، وكمية من الذخيرة إثر؛ عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الصفراء ببلدية عين الريش، بولاية المسيلة".

وأضافت - في بيانها - أنه تم توقيف سبعة أشخاص، وضبط مركبتين رباعيتي الدفع، و3 قطع من مادة الديناميت، و5 أمتار من الفتيل الصاعق، ومولدين كهربائيين، ومطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن بتمنراست وبرج باجي مختار جنوبي البلاد.