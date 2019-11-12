"الجيوشي" عن فيديو "بنك المعرفة": "منتج مصري لتقليد الأجنبي"

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم السابق، إن الفيديو التعليمي الذي تم نشره على "بنك المعرفة" الخاص بالوزارة، الذي يحتوي على عددٍ من العبارات غير اللائقة، تم نشره منذ 6 أيام، قبل أن تحذفه الشركة المنتجة، مضيفًا: "ده الفيديو الوحيد المنتج المصري للتقليد الأجنبي".

وأضاف "الجيوشي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن حذف الفيديو بعد نشره يعد اعتذارًا من "بنك المعرفة" للطلاب وأهاليهم، موضحًا أن كافة الفيديوهات المنشورة ببنك المعرفة، سليمة وتم ترجمتها من أصل أجنبي وبلغة عربية فصيحة: "الفيديوهات بتتقدم بغرض تعليمي وتربوي".

وأكد نائب وزير التربية والتعليم السابق، أن هناك بعض النوايا الحسنة ينفذها "بنك المعرفة" بشيء من الرعونة والتراخي، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي تم نشره، لم يراع أية سياق تربوي، وقدم لغة حوار ليس لها علاقة باللغة العربية الفصحى، حتى جاء باللغة العامية.