قال مصطفى جمال مدير مبادرة الحد من انتشار العدوى بصالونات التجميل، إن المبادرة مكملة لحملة "100 مليون صحة" للقضاء على بؤر نقل العدوى بين المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران على شاشة "ON E"، أنه لا بد من إغلاق هذه البؤر حتى لا نفاجأ بعد عدة سنوات بتجدد الإصابة بفيروس سي من جديد والذي يشكل هدرا للمال العام وإرهاقا لصحة المواطنين.

وتابع أن التعاون تم بين وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية لإصدار كتاب دوري كأنه شبه قانون للمهنيين، والذي يعد أول كتاب دوري يصدر في تاريخ مصر للمهنيين يوضح العلاقة بين أصحاب المهنة ومتلقي الخدمة.

واستطرد: "من العادات السيئة في محلات الحلاقة إن كلنا بنحلق بنفس الشفرة لكن بنغير الموس الداخلي إلا إن الفيروس حياته أطول ومش بيموت بسهولة، وكان أول تنبيه إن الشفرات تكون شفرات بلاستيك تستخدم مرة واحدة وتعدم، كذلك الفوط في المحلات، فيه فوط استخدام مرة واحدة، ننصح الناس تستخدمها على أساس إننا نخف من العدوى وانتشار الفايروس مرة أخرى".