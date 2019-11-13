عاجل.. إصابة 55 من أفراد الأمن العراقي خلال مواجهات مع المتظاهرين

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إصابة 55 ضابطا ومنتسبا للقوات الأمنية.

وقالت الوزارة إن ذلك حدث في ساحة الخلاني في بغداد، خلال مواجهات مع المتظاهرين، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.