فتح: الشعب الفلسطيني متعطش لإجراء انتخابات مركزية تشريعية ثم رئاسية

قال رأفت عليان الناطق باسم حركة فتح في القدس، إن الشعب الفلسطيني متعطش منذ أكثر من 12 عاما لإجراء انتخابات مركزية تشريعية ثم رئاسية، حيث إن الظروف السياسية والإقليمية والاحتلال الإسرائيلي، كل هذا يسعى لقتل حلم الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف عليان، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "صوت العرب"، أن الشعب الفلسطيني والقيادة السياسية الفلسطينية، تعاني من الانقسام المرير الذي استمر خلال السنوات الماضية، واختطاف قطاع غزة سياسيا، والتدخلات الإقليمية الأخرى، لهذا نعمل على إجراء هذه الانتخابات، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون أحد الحلول التي تعطي الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وانتخاب قيادة سياسية من خلال الصوت الفلسطيني.

وتابع أن هناك عقبات تواجه الشعب الفلسطيني لإجراء هذه الانتخابات، أهمها الاحتلال الإسرائيلي الذي يقف حائلا لعدم إتمامها، لهذا يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى الجانب الفلسطيني في هذا المطلب، وفي سبيل تحقيق ذلك تتم الآن اتصالات على المستوى الأوروبي والدولي والإقليمي للضغط على حكومة الاحتلال للسماح بهذه الانتخابات دون أن يكون هناك تدخلات إسرائيلية، وأن تجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد.