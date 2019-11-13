ذكرت مصادر حكومية، أنَّ تسوية أزمة شركة "النيل لحليج الأقطان"، العائدة من الخصخصة بحكم القضاء الإداري، مع الدولة تشهد تعثراً في التسوية الأيام الجارية.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنَّ سبب تعثر التسوية حتى الآن هو رغبة وزارة قطاع الأعمال في إعادة أعمال الاستشاري المختص بتقييم أصول وأراضي الشركة في المحافظات.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أكّد حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان.

وصدر القانون رقم 133 لسنة 2019، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 17 يوليو 2019، والذي يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، بما يضمن للدولة استيفاء حقوقها ولا يضر بمساهمي هذه الشركات.