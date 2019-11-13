قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، تحويل 75 موظفا بالوحدة المحلية لمدينة دشنا للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل، جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة للمحافظ بمقر الوحدة المحلية للمدينة .

وتابع "الهجان" سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، كما تابع سير العمل بإدارات (المتغيرات المكانية - الشؤون القانونية - شؤون العاملين - الإدارة الهندسية - تقنين أراضي أملاك الدولة) مشددا على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والحفاظ على الأجهزة الإلكترونية وأثاث المكاتب والحرص المستمر على تطوير مستوى الأداء ونظام العمل فيه لتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر .

وأكد محافظ قنا على أنه لا تهاون مع المقصرين سواء في حق الدولة أو المواطن، لافتا إلى استمرار الجولات لمختلف المؤسسات الحكومية لضبط أداء العاملين بها وحثهم على التفاني في العمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل .