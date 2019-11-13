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فرحة المنتخب الأولمبي بعد الفوز على غانا

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مروان أمام الأمم المتحدة: الإصلاح الاقتصادي بسبب صبر المصريين

مروان أمام الأمم المتحدة: الإصلاح الاقتصادي بسبب صبر المصريين

"الفلاحين" عن انتشار الذباب: ظاهرة طبيعية

"الفلاحين" عن انتشار الذباب: ظاهرة طبيعية

الصحة: برنامج عمل القاهرة في مجال السكان الأكثر شمولية وتوافقا

الصحة: برنامج عمل القاهرة في مجال السكان الأكثر شمولية وتوافقا

ارتفاع ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة لـ18 شهيدا خلال يومين

ارتفاع ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة لـ18 شهيدا خلال يومين

قوافل طبية مجانية بقرى الفتح والبداري

قوافل طبية مجانية بقرى الفتح والبداري

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"جثة على الترعة".. نهاية حرامي سرق "توك توك" من سايس بالجيزة

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مصطفى محمود.. "فيلسوف الشاشة"

مصطفى محمود.. "فيلسوف الشاشة"

الكراسة بـ400 جنيه.. مزاد لبيع سيارات "مرسيدس وبي إم وهامر" بالمطار

الكراسة بـ400 جنيه.. مزاد لبيع سيارات "مرسيدس وبي إم وهامر" بالمطار

هدير اتطمنت لـ"ابن بلدها" فحاول اغتصابها بكفر الشيخ: "مخلتوش يلمسني"

هدير اتطمنت لـ"ابن بلدها" فحاول اغتصابها بكفر الشيخ: "مخلتوش يلمسني"

"العتبة": "وجود الطفايات زي عدمه.. سوق وصاحبه غايب"

"العتبة": "وجود الطفايات زي عدمه.. سوق وصاحبه غايب"

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ابنة مصطفى محمود: لم يكن ملحدا.. وكان "مهموما" بأوضاع الناس

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