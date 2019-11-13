أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار جهود كشف ملابسات واقعة ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (صاحب مصنع بلاستيك – مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "تبديد - سرقة تيار كهربائي") ، وتلقى نجل عم المتغيب اتصالا هاتفيا من رقمين "حددهما" أبلغه خلاله المتصل أن المتغيب برفقته لحين إنهاء خلافات مالية مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه "شريك سابق للمتغيب بالمصنع وتم فض الشراكة بينهما")، فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتغيب باختلاق الواقعة بالاتفاق مع شخصين (عاطل "له معلومات جنائية" - "شقيق المتغيب" شريك بمصنع بلاستيك).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بقصد إيهام والد المتغيب "المُبلغ" ونجل عمه بحدوثها، وإبلاغهما بذلك على غير الحقيقة لابتزاز والدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.