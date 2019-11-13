قضت محكمة الجنايات بالإسكندرية بالسجن المشدد على 7 متهمين بينهم رجل الأعمال ياسين عجلان في القضية التي اتهموا فيها بالتزوير للاستيلاء على 6 ملايين متر مربع من أراضي الدولة بمنطقة الساحل الشمالي، والتي اتهم فيها باحثون قانونيون وموثقون بالشهر العقاري ومدير الشؤون القانونية بمجلس مدينة الضبعة.

وتضمن حكم الجنايات بشأن المتهمين السجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين هم "أنصاف.ع" باحث قانوني بالشهر العقاري، و"فايز.ر" موثق بمكتب توثيق الضبعة، و"هويدا.ف" موثقة بالشهر العقاري، والسجن المشدد 15 سنة لـ"عبداللطيف.ع" مدير الشؤون القانونية بمجلس مدينة الضبعة، ورجل الأعمال ياسين عجلان واثنين آخرين هما محمد السيد محمد وطارق حمزاوي.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين اشتركوا في وقائع تزوير محررات واستخدامها في إثبات عضويتهم لاتحاد ملاك إحدى القرى بمنطقة الساحل الشمالي وكذلك الاستيلاء على الأراضي المجاورة لتلك القرية عن طريق التخصيص باستخدام أوراق ومستندات مزورة بإجمالي مساحة تقارب 6 ملايين مربع، قبل حصولهم على موافقات رسمية بتخصيص مبدئي للأرض قبل اكتشاف الأوراق المزورة، وإحالتها للنيابة العامة في الإسكندرية التي حققت في تلك الأوراق، وألقي القبض على 4 من المتهمين وقررت نيابة الأموال العامة العليا في الإسكندرية حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات مع إصدار قرار بضبط وإحضار باقي المتهمين، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالإسكندرية لمحاكمتهم جميعا وفقا للاتهامات المنسوبة لهم.

وأصدرت المحكمة حكمها في القضية بالسجن المشدد لجميع المتهمين بأحكام تراوحت بين الشجن المشدد 15 سنة و5 سنوات.