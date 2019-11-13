انطلق المهرجان الترويجي الرياضي الأول، بمشاركة 300 طالبة من المرحلة الإعدادية تحت شعار "فتاة المستقبل" على ملاعب نادي ميت خاقان الرياضي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بهدف تمكين الفتيات لما لها من دور فعال في نهوض المجتمع، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية.

وشاركت في المهرجان 7 مدارس هي: "دار التربية الرسمية للغات، الرسمية المتميزة للغات، مصر الحرة للغات، صلاح خطاب الإعدادية المشتركة، المساعي الإعدادية الجديدة، المساعي الإعدادية القديمة، الشهيد طارق طلبة (الحسينية سابقا)".

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، إن هذا المهرجان نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تنمية مهارات العمل الجماعي وبث روح المرح بين الطالبات.

وأضافت حسن، أنه تم تكريم الطالبات في نهاية المهرجان وتسلميهم شهادات تقدير من الاتحاد الرياضي المدرسي، موضحة أن المهرجان يعد بداية انطلاق مشروع تمكين الفتيات بالمحافظات والذي سيتم تنفيذه في محافظات المنيا والسويس وشمال سيناء.

حضر المهرجان الأستاذ مختار شاهين، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، والدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، وسوسن طايل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة.