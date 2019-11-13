تمكنت مباحث السويس، من ضبط أخطر مروج لمخدر الهيرون الخام، بحوزته 750 جرامًا، و14 ألف جنيه، يوزعها وكأنه شبح، من خلال استخدام سيارته الخاصة المزودة بالأسلحة، لتنقل بين المتعاطين وتوصيله لهم بالطرق العامة.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى عدة بلاغات من الأهالي، بوجود سيارة مشبوهة، تتنقل بين أحياء المدينة لترويج المخدرات، ويلاحقها المتعاطين للحصول على احتياجاتهم منها فى وقت الذورة.

أعد اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خطة لتتبع تجار المخدرات والقوة المناسبة لضبطه، دون مخاطر على القوات والمواطنين.

أكدت التحريات، العميد أيمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، أنه يروج الهيروين فى وقت الذروة صباحًا، وفى السابعة مساءً ولا يتخذ أماكن ثابتة للترويج.

أعد القوات 3 كمائن من مباحث فيصل والأمن العام، ليتم رصده بشارع ناصر، وبمطاردته من خلال قوات مدربة، لعدم تعاطيه المخدرات، فضلا عن تدريبه بإحدى صالات الجيم، بالإضافة إلى دقة استخدام السلاح، تم إيقافه من خلال أشخاص كأنهم متعاطين، ليتم إلقاء القبض عليه وشل حركته، قبل أن يتمكن من استخدام بندقيته.

بتفتيش السيارة، عثرت القوات على 3 أسطوانات بها مخدر الهيرون، تزن 750 جرامًا، و14 ألف جنيه، بخلاف بندقية خرطوش، وميزان حساس، والسيارة الملاكى.