افتتح اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، مركز حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفى أطفال مطروح، بعد إضافة 10 حضانات جديدة و5 أجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وشركة ثروة للبترول، لتضاف إلى أجهزة حضانات المستشفى ليصبح عددها 45 حضانة.

ووجه محافظ مطروح، خلال الافتتاح، اليوم، مديرية الإسكان بسرعة عمل التجهيزات الفنية لإعادة استغلال الحضانات التي جرى استبدالها بحضانات جديدة.

وقال الدكتور مبروك سالم، مدير مستشفى الأطفال بمطروح، إنّ الحضانات الجديدة مجهزة على أعلى مستوى مع إضافة 5 أجهزة تنفس صناعي جديدة والتنسيق بشأن صيانتها مع الشركات المتخصصة.

وقدم المحافظ الشكر لصندوق تحيا مصر، والشركة المساهمة، فى دعم مستشفى الأطفال بحضانات جديدة، مع استمرار التواصل لدعم أهالي مطروح في قطاع الصحة والتنسيق لدعم مستشفيات مطروح الأخرى خاصة مستشفى الحمام بحضانات جديدة مع الكثافة السكانية هناك، كما وجه المحافظ الشكر لفريق العمل بالمسشفى، مع العمل على الحفاظ عليها.

حضر الافتتاح النائب سليمان فضل العميري، واللواء محمد أنيس، السكرتير المساعد، والمهندس أحمد علي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، والدكتور عبد الحميد روتان، القائم بأعمال مدير مديرية الصحة، واللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، والعمدة حمدي الدربالي، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وأحمد خيري، ممثل صندوق تحيا مصر.